ИА «Ореанда-Новости». Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что, если полицейские будут вести себя, как в случае с задержанным во время прогулки с собакой москвичом, то скоро будет много судебных исков, пишет «МК».



По словам Клишаса, полицейские не имели права оставлять собаку без хозяина. Это можно расценить как жестокое обращение с животными.



Ранее стало известно, что в Москве в центре города полиция задержала мужчину, который гулял с собакой. В итоге его отвезли в отделение, а собака осталась одна на улице. Её потом забрала жена задержанного.