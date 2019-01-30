По данным агентства, сенатору предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.. Но это не единственная версия. Отмечается, что задержать Арашукова могли из-за фальшивых документов, на основании которых он стал сенатором от Карачаево-Черкесии, сообщают «РИА Новости».. Перед заседанием, по словам источника, в Совфеде прокурор представил основания для снятия неприкосновенности с Арашукова. Члены Совфеда с доводами согласились, сенаторы дали своё согласие на задержание и обыск. В итоге Арашукова задержали и вывели из зала.Перед задержанием сенатора заседание верхней палаты парламента внезапно сделали закрытым для прессы, а его трансляцию прервали. СМИ также сообщают, что вход в зал и на этажи перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.Арашуков был наделён полномочиями сенатора в сентябре 2016 года. Ему 32 года. Он является сыном Рауля Арашукова - крупного бизнесмена, занятого в газовой отрасли. В политику он пришёл довольно рано – уже в 22 года он занял должность министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики. А в 2008 году стал помощником президента республики Бориса Эбзеева. В 2010 году его избрали депутатом Народного собрания Карачаево-Черкессии, а после этого получил пост первого заместителя директора местного отделения «Газпрома». В 2011 году карьера Арашукова вновь изменилась. Он стал первым зампредом Карачаево-Черкесии. Тогда же стал руководителем «Управления федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесии».