22.05.2019, 11:01
Сенатора от КЧР Арашукова лишили полномочий
ИА «Ореанда-Новости». Совет Федерации прогоосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в убийствах и других преступлениях, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что основанием для лишения его полномочий стало то, что он не предоставил декларацию о доходах за прошлый год, которую долден был представить до 1 апреля. Решение единогласно приняли 153 сенатора.
Напомним, Арашукова задержали в январе прямо в зале заседаний Совфеда. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Отмечается, что основанием для лишения его полномочий стало то, что он не предоставил декларацию о доходах за прошлый год, которую долден был представить до 1 апреля. Решение единогласно приняли 153 сенатора.
Напомним, Арашукова задержали в январе прямо в зале заседаний Совфеда. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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