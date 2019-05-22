Отмечается, что основанием для лишения его полномочий стало то, что он не предоставил декларацию о доходах за прошлый год, которую долден был представить до 1 апреля. Решение единогласно приняли 153 сенатора.Напомним, Арашукова задержали в январе прямо в зале заседаний Совфеда. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.