ИА «Ореанда-Новости». Специальный представитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов высказался против запрета полиэтиленовых пакетов, пишет РИА Новости.



Иванов в своём интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что не является сторонником запретов. Он пояснил, что лучше всего создать альтенативу.



По его словам, альтернативным решением могли бы стать более экологичные бумажные пакеты, которые стоили бы не дороже пластиковых.