ИА «Ореанда-Новости». Сергей Скрипаль, британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) России сообщил, придя в сознание после комы, что не верит в то, что власти России могут быть причастны к его отравлению. Об этом написал журналист «Би-би-си» Марк Урбан в своей книге «Дело Скрипаля».



Как информирует издание The Guardian, журналист Марк Урбан лично общался со Скрипалем после того, как тот пришел в сознание. В книге сказано, что Скрипаль не поверил, что Москва может быть причастна в покушении на него и его дочь. В книге говорится, что бывший разведчик прошел через сложный процесс психологической адаптации после отравления нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

Со слов Урбана в книге, экс-полковник ГРУ не поверил о причастности к его отравлению Кремля. Скрипаль поддерживал российскую политику, приветствовал воссоединение Крыма и России, считал ложными заявления Киева о присутствии военных сил России на востоке Украины и смотрел новости на Первом канале. То есть бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан.

При этом книга не даёт ответ на вопрос, зачем российским спецслужбам понадобилось совершать покушение на Скрипаля, как считает британское следствие.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания 4 марта в Солсбери, где находится их дом, предоставленный секретной разведывательной службой МИД Великобритании МИ-6. По версии следствия, оба подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Однако в Москве эти обвинения опровергли, заявив, что они бездоказательны. В данный момент оба пострадавших находятся в сознании.

Прокуратура Великобритании в сентябре заявила, что к отравлению Скрипалей были причастны двое российских граждан — Руслан Боширов и Александр Петров. Позже эти БОширов и Петров рассказали в интервью телеканалу RT, что были в Солсбери как туристы и не знали ровным счётом ничего об этой семье до инцидента.

Сообщается, что Скрипаль мог быть завербован Британией, когда работал в Мадриде в середине 1990-х под прикрытием военного атташе в российском посольстве.