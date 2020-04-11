ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столица стоит лишь у подножия пика COVID-19. Самые быстрые темпы распространения инфекции ждут город впереди.

Мэр утверждает, что лучшее, что могут сделать власти — предоставить возможность проводить тестирования, подготовить медицинскую систему с соблюдением режима самоизоляции, а граждане — снизить передвижение по городу до минимального и соблюдать режим самоизоляции в полной мере.