ИА «Ореанда-Новости». Сервис ВКонтакте вновь предоставил данные на одного из пользователей, проходящего по делу об экстремизме.

Сообщается, что житель города Сыктывкар на своей страничке ВКонтакте публиковал посты, в которых признавался в любви к Союзу Советских Социалистически Республик.



40-летний мужчина призывал остальных пользователей к возрождению Советов, при этом рьяно критикую существующий строй. Нынешнее руководство страны также было упомянуто в публикациях пользователя не в самом лестном виде.



Помимо этого пользователь пропагандировал насилие в отношении власти Российской Федерации.

Специальные службы обратили внимание на данного пользователя после его поста, в котором он провозгласил себя "председателем КГБ Коми АССР". Уже в ходе судебного разбирательства в публикациях подсудимого были обнаружены признаки антисемитизма.

Стало известно, что гражданин не раз привлекал к себе внимание сотрудников полиции. Мужчина длительное время находился под домашним арестом из-за нападения на сотрудника Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.

В результате проведенного следствия, а также разбирательства в суде, житель Сыктывкара был приговорен к четырем годам тюремного заключения по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Экстремизм». Сам гражданин своей вины не признает и считает приговор суда несправедливым.

Напомним, что совсем недавно началось разбирательство по делу экстремизма в отношении Марии Мотузной. Сервис ВКонтакте также предоставил доступ специальным службам к информации пользователя. В ходе проверок были обнаружены картинки с шутками про религию и негроидную расу, которые Мотузная сохраняла у себя на странице. Они послужили поводом для заведения уголовного дела. Следующее рассмотрение было назначено на 28 августа 2018 года.

Выяснилось, что социальная сеть ВКонтакте активно сотрудничает со специальными службами в отношении информации подозрительных личностей, которую сотрудники выдают по официальному запросу. Леонид Волков, бывший глава предвыборного штаба главного оппозиционера страны Алексея Навального, опубликовал документы, в которых сообщается о сдаче сервисом ВКонтакте информации о сторонниках политического деятеля. Пресс-службы социальной сети заявили, что по запросу Министерства внутренних дел Российской Федерации они обязаны предоставлять всю требуемую информацию, даже в случае отсутствия уголовного дела.