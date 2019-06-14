ИА «Ореанда-Новости» Следствие предъявило трём сёстрам Хачатурян окончательные обвинения в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

Физическое и психологическое насилие стало мотивом убийства главы семьи Хачатурян. Отмечается, что преступление девушки совершили на фоне «острой личной неприязни».

Тело мужчины было обнаружено в его доме в Москве 28 июля 2018 года, на теле присутствовали многочисленные колотые раны в области груди и шеи. После чего три его дочери признались в убийстве отца и дали показания.