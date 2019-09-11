ИА «Ореанда-Новости» Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что глава Государственного совета КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня, которые состоялись 10 сентября.

Северокорейский лидер отметил, что испытания дали возможность полностью проверить реактивную систему залпового огня с точки зрения её способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и способов наведения. При этом ЦТАК не уточнило, были ли произведенные запуски успешными.