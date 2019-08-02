ИА «Ореанда-Новости» Агентство Yonhap News со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что 2 августа КНДР вновь предприняла запуск «неопознанных снарядов».

Указывается, что первый объект был запущен в 2:59 по местному времени, второй – в 3:23 (20:59 и 21:23 1 августа по Москве). Старты произведены из уезда Ёнхын в провинции Южный Хамгён.

По информации южнокорейских военных, ракеты пролетели около 220 километров на высоте 25 километров, их скорость составляла 6,9 махов.