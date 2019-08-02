02.08.2019, 09:47
Северная Корея вновь осуществила запуск неопознанных снарядов
ИА «Ореанда-Новости» Агентство Yonhap News со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что 2 августа КНДР вновь предприняла запуск «неопознанных снарядов».
Указывается, что первый объект был запущен в 2:59 по местному времени, второй – в 3:23 (20:59 и 21:23 1 августа по Москве). Старты произведены из уезда Ёнхын в провинции Южный Хамгён.По информации южнокорейских военных, ракеты пролетели около 220 километров на высоте 25 километров, их скорость составляла 6,9 махов. Специалисты указали на то, что обстоятельства новых пусков напоминают предыдущие испытания, проведённые Северной Кореей 31 июля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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