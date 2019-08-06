ИА «Ореанда-Новости» Агентство Yonhap со ссылкой на военное командование Южной Кореи сообщило об очередном запуске нескольких северокорейских ракет. Указывается, что «неопознанные снаряды» были запущены с восточного побережья страны, с территории провинции Хванхэ-Намдо. Ни о количестве ракет, ни об их характеристиках данных не приводится.

В течение двух недель Пхеньян осуществил уже четыре испытания ракет. Ранее, как считают южнокорейские военные специалисты, испытывались баллистические ракеты малой дальности.

В отношении последнего случая Южная Корея заявила о нарушении предписаний Совета безопасности ООН, запрещающих испытания баллистических ракет малого радиуса действия.