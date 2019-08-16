ИА «Ореанда-Новости» Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР в очередной раз осуществила запуск двух неопознанных снарядов. Они стартовали из восточной части страны, из провинции Канвондо и полетели в сторону Японского моря. Подробности пока неизвестны. «Наши вооружённые силы следят за ситуацией на случай дополнительных пусков», – заявили представители Комитета начальников штабов Республики Корея.

Данный инцидент – уже шестой по счёту в период с 25 июля. Совет национальной безопасности в Сеуле призвал Пхеньян прекратить запуски снарядов в связи с проведением совместных с США военных учений. Указывается, что подобные действия могут стать причиной обострения ситуации на Корейском полуострове. Члена Совета также приняли решение «тщательно проанализировать характеристики снарядов при тесном взаимодействии с США».