ИА «Ореанда-Новости» Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 24 августа Пхеньян осуществил испытание новой ракетной пусковой установки.

Сообщается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «наблюдал за тестовым запуском недавно разработанной очень большой ракетной пусковой установки». «Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики новой системы достигли предустановленных параметров», – сказано в публикации.

По данным Южной Кореи,. По сведениям министерства обороны Японии, снаряды относятся к категории баллистических ракет. Военные отметили, что прямой угрозы для безопасности Японии данные испытания не представляли.