ИА «Ореанда-Новости». Республика Северная Осетия собирается потратить свыше двенадцати миллиардов рублей на развитие городской инфраструктуры республики.

Правительство Республики Северная Осетия хочет отвести более, чем двенадцать миллиардов рублей из бюджета на развитие инфраструктуры региона. Речь идёт о постройке и улучшении зданий и других объектов инфраструктуры. О таком решении властей республики рассказал Казбек Томаев, глава министерства экономического развития. Данные поступили во время собрания Томаева и начальников органов администрации региона, а также представителей администрации районов. Информацию вещает пресс-служба главы и властей Северной Осетии.

Министр экономики поделился планами на наступающий год. Согласно его словам, в 2019 году в планах у правительства региона начать возведение, реконструкцию, а также глобальный ремонт некоторых зданий и объектов инженерной и социальной инфраструктур. В частности, речь идёт об инфраструктуре систем сельского хозяйства и водопромышленных комплексов. Отдельное внимание уделяется охране окружающей среды, на которую власти Алании также запросили средства из бюджета Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Казбека Томаева. Всего планируется потратить на преображение республики двенадцать миллиардов триста миллионов рублей. Из них десять миллиардов семьсот миллионов будет финансировать федеральный бюджет.

Всего в списке по глобальной постройке объектов находятся сто тридцать девять наименований. Отдельное внимание уделяется возведению двух новых районов в столице Северной Осетии - городе Владикавказе. Заявка на бюджетные средства для постройки этих районов уже направлена. Там же, во Владикавказе, будут строить образовательное учреждение. Помимо этого, правительство региона планирует осуществить строительство жилых комплексов по системе ипотечного кредитования и новой автомобильной дороги, длина которой будет приблизительно составлять пять километров.

В прошлом году в регионе уже был проведён ремонт пяти десятков культурных объектов, объектов здравоохранения и образования. Тогда на эти работы затратили почти три с половиной миллиарда рублей, из них два миллиарда шестьсот миллионов было получено из бюджета Федерации.