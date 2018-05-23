ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи со скорым началом мирового чемпионата по футболу, а также в связи со днём города, который прошел 22 мая, Санкт Петербург был украшен при помощи практически двух миллионов цветов. Так же ближе к самому началу футбольного чемпионата 2018, а также в связи с грядущим экономическим форумом в Петербурге, служба благоустройства города намерена посадить еще шесть миллионов.

Садовые рабочие смогли провести грамотное цветочное оформление города, в связи с чем на порученных им объектах было высажено около 100 тысяч роз и других кустарных растений. Так же было посажено более 500 тысяч виол и 400 тысяч тюльпанов. Помимо прочего в скором времени к ним присоединятся цветы-летники, число которых достигает двух миллионов штук.

Основные посадки в соответствии с постановлением администрации города будут проводиться около главных городских трасс передвижения экономического форума. Это значит, что в скором времени таки магистрали как; Адмиралтейская, Московская, Пушкинская заметно запестрят цветами. Так же посадки будут проводиться в некоторых частях Петербурга. Уже известно, что преображениям подвергнуться такие районы как; Кировский, Красносельский и Петродворцовом.

На данный момент работу уже практически завершена на таких проспектах как; Ленинский, Петербургский и Московский. Были преображены Пулковское, Петергофское и Санкт-Петербургское шоссе, а также совершены посадки вдоль дороги в аэропорт «Пулково-1».

В три раза было увеличено количество ампельных или так называемых ниспадающих растений. 360 тысяч таких цветов теперь красуются на ограждениях и фонарных столбах. В этом году так же было размещено 520 вазонов, что на 75% превышает их количество в сравнении с прошлым годом, а также 220 вертикальных конструкций, что в четыре раза больше в сравнении с прошлым годом. Были так же проведены ремонтные работы на основных магистралях.

Не забыла администрация города и про газоны. Всего было обновлено более 21 тысяч квадратных метров посадок зелени. Их территории украсили 12 тысяч летних цветов. Данный проект получил название «Парад садов».

Экономический форум в Петербурге пройдет с 24 по 26 мая. К FIFA 2018 запланирована посадка более 8 миллионов цветов.