ИА «Ореанда-Новости»    В зоопарке на Сахалине в семье молодых северных оленей  родился оленёнок. Об этом сообщили в зоопарке, опубликовав фото  малыша.

Пара оленей Свен и Герда стали родителями впервые. Новорождённый оленёнок родился здоровым и повсюду следует за своей мамой.  Пока малышу не исполнится полгода, он будет питаться  молоком, а с двух месяцев ему будут давать прикорм – отруби, овсяную и кукурузную крупу.

Пока оленёнку не дали имя, руководство зоосада объявило конкурс на имя для нового члена семьи северных оленей.  Автору имени для малыша будет подарен бесплатный визит в зоопарк и сувенир.  