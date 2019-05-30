ИА «Ореанда-Новости» В зоопарке на Сахалине в семье молодых северных оленей родился оленёнок. Об этом сообщили в зоопарке, опубликовав фото малыша.

Пара оленей Свен и Герда стали родителями впервые. Новорождённый оленёнок родился здоровым и повсюду следует за своей мамой. Пока малышу не исполнится полгода, он будет питаться молоком, а с двух месяцев ему будут давать прикорм – отруби, овсяную и кукурузную крупу.

Пока оленёнку не дали имя, руководство зоосада объявило конкурс на имя для нового члена семьи северных оленей. Автору имени для малыша будет подарен бесплатный визит в зоопарк и сувенир.