Максимальная стоимость лота равняется 81 рублю 21 копейке. Общая начальная стоимость всей госзакупке превышает 18,5 миллиардов рублей. В эту сумму входят ремонты и обслуживание служебных автомобилей ведомства, расходные материалы (щётки, фары, брызговики), а также другие товары.





