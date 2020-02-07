07.02.2020, 19:06
Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго заказал автонаклейки «Обама чмо»
ИА «Ореанда-Новости». Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Министерства энергетики заказал автонаклейки с надписью «Обама чмо». Данный вид товаров прописан в приложении № 6 к государственному контракту №32008776544, размещённому на сайте zakupki.gov.ru.
Максимальная стоимость лота равняется 81 рублю 21 копейке. Общая начальная стоимость всей госзакупке превышает 18,5 миллиардов рублей. В эту сумму входят ремонты и обслуживание служебных автомобилей ведомства, расходные материалы (щётки, фары, брызговики), а также другие товары.
Стоит также отметить, что в государственном контракте прописаны и другие необычные лоты: мангал, массажёр спины, линолеум и бита.
Максимальная стоимость лота равняется 81 рублю 21 копейке. Общая начальная стоимость всей госзакупке превышает 18,5 миллиардов рублей. В эту сумму входят ремонты и обслуживание служебных автомобилей ведомства, расходные материалы (щётки, фары, брызговики), а также другие товары.
Стоит также отметить, что в государственном контракте прописаны и другие необычные лоты: мангал, массажёр спины, линолеум и бита.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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