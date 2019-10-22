ИА «Ореанда-Новости». Об этом говорится в проекте решения Совета по итогам прошедшего во вторник заседания.

В Совете Федерации предложили внести некоторые изменения в законодательство, регулирующее военную службу и обязательный призыв.

Совет по региональному здравоохранению рекомендовал предоставить выпускникам медицинских вузов отсрочку от армии. Однако при условии, что они будут работать по целевому направлению.

Заказчики целевого обучения могут быть разные, начиная с органов власти и заканчивая организациями оборонно-промышленного комплекса. В одной из таких организаций выпускник должен проработать как минимум три года.

На данный момент на отсрочку от армии имею право студенты, получающие высшее образование. Она действует только на время учёбы.