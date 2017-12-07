В Тульской области в 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт более 1 000 многоквартирных домов
07.12.2017, 18:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тульской области Константин Лопухов на пресс-конференции подвёл итоги реализации программы в 2017 году.
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Правительстве Тульской области, Константин Лопухов отметил, что программой капремонта на 2017 год предусмотрено выполнение 1 931 работы в 970 многоквартирных домах региона. И все они практически завершены.
В рамках краткосрочного плана на 2018 год предусмотрено проведение капитального ремонта 2 554 конструктивных элементов в 1 061 многоквартирном доме. Основным видом работ в следующем году будет капремонт инженерных систем, также планируются работы по ремонту лифтового оборудования. Вся необходимая проектно-сметная документация уже разработана.
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина конкурсные процедуры будут проведены до 31 декабря 2017 года. К ним допускаются только подрядные организации, соответствующие установленным требованиям и прошедшие предварительный отбор. Таких организаций в настоящее время 52.
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тульской области также отметил, что для жителей региона работает "горячая линия" по вопросам капремонта, на которую ежемесячно поступает более 3 000 звонков. Обращения граждан по вопросам качества капитального ремонта рассматриваются с выездом на место.
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Правительстве Тульской области, Константин Лопухов отметил, что программой капремонта на 2017 год предусмотрено выполнение 1 931 работы в 970 многоквартирных домах региона. И все они практически завершены.
В рамках краткосрочного плана на 2018 год предусмотрено проведение капитального ремонта 2 554 конструктивных элементов в 1 061 многоквартирном доме. Основным видом работ в следующем году будет капремонт инженерных систем, также планируются работы по ремонту лифтового оборудования. Вся необходимая проектно-сметная документация уже разработана.
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина конкурсные процедуры будут проведены до 31 декабря 2017 года. К ним допускаются только подрядные организации, соответствующие установленным требованиям и прошедшие предварительный отбор. Таких организаций в настоящее время 52.
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тульской области также отметил, что для жителей региона работает "горячая линия" по вопросам капремонта, на которую ежемесячно поступает более 3 000 звонков. Обращения граждан по вопросам качества капитального ремонта рассматриваются с выездом на место.
Источник: Фонд ЖКХ