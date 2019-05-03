ИА «Ореанда-Новости» Сгоревшая русская школа в Сухуме, которой более 100 лет, непригодна для эксплуатации. Прокуратура начала проверку по факту возгорания в учебном заведении. Об этом сообщается на сайте ведомства. Будет проведена экспертиза, чтобы установить причины пожара.

Возгорание во второй русской школе им. Пушкина произошло в Сухуме около 6:40 утра по мск. По предварительной информации, пожар вспыхнул на чердаке, затем огонь объял всю крышу здания, рассматривается версия о том, что причиной пожара стало короткое замыкание.

В результате происшествия, крыша школы полностью уничтожена. На место пожара приехал Президент Абхазии, позже он дал распоряжения прокуратуре провести проверку.