ИА «Ореанда-Новости» Шесть населённых пунктов в Иркутской области подтоплены в результате сильных ливней. Об этом передают местные власти.

Из-за обильных осадков , вызванных прохождением над регионом сильного дождевого фронта, уровень воды в водоёмах повысился. В зоне подтопления оказался город Нижнеудинск и ещё пять посёлков. В Нижнеудинске затоплены 110 домов, в которых проживает 275 человек. Людей размещают во временных пунктах, где уже находится около 80 человек.