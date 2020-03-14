ИА «Ореанда-Новости». Адальби Шхагошев заявил, что фонды, противостоящие «пропаганде России», запросили дополнительное финансирование. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме отметил, что это связано с возможным «обнулением» сроков Владимира Путина.

Шхагашев рассказал, что четыре фонда, противодействующие «российской пропаганде» обратились к ЕС за дополнительным финансированием. Он обратил внимание, что это произошло после того, как Госдума приняла поправки к Конституции, которые позволят нынешнему президенту РФ вновь принять участие в выборах.

Дело в том, что у фондов была стратегия, рассчитанная на выборы 2024 года. Однако возможное участие в них Путина потребовало корректировки планов.

Аналогичный запрос поступил и в Конгресс США, уточнил депутат.