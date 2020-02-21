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. Его слова передаёт КП.Шипулин говорит, что против Евгения Устюгова фабрикуют обвинение. По его словам, у Устюгова не могли обнаружить допинг.Бывший биатлонист заявил, что уверен в том, что следы применения запрещённых препаратов в допинг-пробах Устюгова найдены не были.