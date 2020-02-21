ИА «Ореанда-Новости»Антон Шипулин, ранее представлявший РФ на соревнованиях по биатлону, рассказал свою версию о том, почему были аннулированы результаты эстафеты по биатлону, проходившей в рамках Олимпийских игр в Сочи. Его слова передаёт КП. 

Шипулин говорит, что против Евгения Устюгова фабрикуют обвинение. По его словам, у Устюгова не могли обнаружить допинг. 

Шипулин посетовал, что на основе показаний всего лишь одного человека, переехавшего за границу (Григория Родченкова), сегодня могут любому спортсмену предъявить обвинение в том, что он употреблял допинг. 

Бывший биатлонист заявил, что уверен в том, что следы применения запрещённых препаратов в допинг-пробах Устюгова найдены не были.