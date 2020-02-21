21.02.2020, 07:27
Шипулин рассказал свою версию о причине дисквалификации Устюгова
ИА «Ореанда-Новости». Антон Шипулин, ранее представлявший РФ на соревнованиях по биатлону, рассказал свою версию о том, почему были аннулированы результаты эстафеты по биатлону, проходившей в рамках Олимпийских игр в Сочи. Его слова передаёт КП.
Шипулин говорит, что против Евгения Устюгова фабрикуют обвинение. По его словам, у Устюгова не могли обнаружить допинг.
Шипулин посетовал, что на основе показаний всего лишь одного человека, переехавшего за границу (Григория Родченкова), сегодня могут любому спортсмену предъявить обвинение в том, что он употреблял допинг.
Бывший биатлонист заявил, что уверен в том, что следы применения запрещённых препаратов в допинг-пробах Устюгова найдены не были.
Шипулин говорит, что против Евгения Устюгова фабрикуют обвинение. По его словам, у Устюгова не могли обнаружить допинг.
Шипулин посетовал, что на основе показаний всего лишь одного человека, переехавшего за границу (Григория Родченкова), сегодня могут любому спортсмену предъявить обвинение в том, что он употреблял допинг.
Бывший биатлонист заявил, что уверен в том, что следы применения запрещённых препаратов в допинг-пробах Устюгова найдены не были.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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