Эксперты Роскачество закончили проверку школьных рюкзаков в России и подготовили для родителей и учеников рекомендации, как выбрать «идеальный» рюкзак.



К специальному проекту эксперты посетили магазины и анонимно закупили школьные рюкзаки и ранцы от популярных российских и зарубежных производителей. Испытывали школьные рюкзаки и портфели с мягкой и с жёсткой спинкой для разных возрастных групп.

«По внешнему виду и месту продажи данные рюкзаки позиционировались как школьные товары», — говорится в сообщении Роскачество.

В ведомстве отметили, что практически во всех моделях описания на этикетках были скудны, не было информации о весе и размерах почти нигде.

Стоимость проверенных рюкзаков составила от 709 рублей до 12,5 тысячи рублей за штуку. Большинство товаров оказалось китайского производства, но также были образцы производства РФ, Японии, Германии и Сербии. Страну-производитель части рюкзаков вычислить вовсе не удалось. Товары изучили по 92 параметрам качества и безопасности, учитывалась масса, размер, оснащение светоотражающими элементами и токсичность.

Специалисты выделили рекомендации, каким должен быть «идеальный» рюкзак:

Рюкзак для детей младшей и средней школьной группы должен быть оснащен твердой несгибаемой спинкой, которая равномерно распределяет нагрузку по спине, не вредя осанке ребенка.

У него должны быть широкие лямки (не менее 3,5-4 сантиметров), обязательна регулировка ремней, сам он должен плотно прилегать к телу.

Материал рюкзака должен быть легким, но прочным, с водоотталкивающим покрытием, чтобы было легко чистить, а его корпус – формоустойчивым.

Снаружи обязательны светоотражающие элементы, а внутри — не меньше двух отделений, либо допустимо одно плюс специальный карман для ручек и карандашей.

Как выбирать?

На этикетке обязательно должна быть информация, что это именно школьный рюкзак, а не туристический или городской, информация об изготовителе, стране производства и детальная информация о составе материалов. Также указание для ребенка какого возраста предназначен рюкзак. Для детей младшего школьного возраста рюкзак не должен весить более 700 граммов, для средних классов — не более килограмма. Ранец должен иметь твердую, несгибаемую спинку.



