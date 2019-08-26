Речь идёт о слушателях предпенсионного возраста или о тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе.

Согласно информации, представленной на официальном сайте правительства города Москвы, в рамках обучения в данной школе будут проходить бесплатные занятия. Продолжительность курса занятий составляет всего два дня. Основными направлениями изучения курса будут психологические и юридические нюансы при работе с детьми, уход и присмотр за ними, а также популярные методики развития детей и игры с ними. Сначала учащиеся прослушают теоретический курс занятий, который включает в себя знания об этике няни, о правилах безопасности детей дома, на улице и в местах большого скопления людей. После теоретической составляющей слушатели смогут пройти стажировку, которая будет длиться девять часов. Местом проведения стажировки выбрана игровая комната в центре занятости «Моя карьера». Слушателям предлагается продемонстрировать кураторам программы собственные навыки и умения.

Занятия будут ежемесячными, всем тем, кто успешно справился с теоретическими и практическими занятиями, выдадут специальный сертификат об окончании «Школы Бебиситтеров». Первые слушатели придут на занятия уже 5 и 6 сентября. Следующий курс состоится 23 и 24 сентября. Для прохождения курса необходимо заполнить заявку, после одобрения которой слушателя пригласят посетить центр занятости «Моя карьера».

Организаторы проекта надеются, что смогут, таким образом, обозначить новые направления для деятельности людей пожилого возраста. Кроме того, дать им новые карьерные перспективы даже после выхода на пенсию.