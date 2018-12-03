03.12.2018, 16:30
Школа обвинила ученика в экстремизме за создание профсоюза школьников
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в школе ученик организовал профсоюз «Ученик», в который вступили около 170 школьников. Однако администрация учебного заведения посчитала это экстремизмом.
Организация создали около трёх недель назад, сразу же её членами стали порядка 30 учеников школы № 622 в Петербурге, сообщает «Сноб». Сейчас в неё вступили уже около 170 школьников.
У организации есть два плана – «Максимум» и «Минимум». По плану «Минимум» школьники хотят добиться, чтобы им не ставили больше трёх контрольных в день, и чтобы школа перестала контролировать внешний вид учеников. Он, по мнению членов профсоюза, «касается сугубо самовыражения учащегося». В плане «Максимум» цели более глобальные. Там есть смена системы образования в городе, а также выход на межрегиональный уровень. В профсоюз можно вступить после ученикам 8 класса и старше.
Ученики организовали собрание на школьном стадионе, об этом узнала директор школы и вызвала организатора на разговор. Причём, по словам самого школьника, в разговоре принимала участие вся администрация школы. Школьник рассказал, что директор угрожала ему психиатрической больницей, а также говорила о его перспективах стать дворником. Создатель профсоюза также рассказал, что на подобный разговор вызывали и других членов организации, которым рассказывали, что организатор профсоюза – экстремист.
Отмечается, что учителя заняли нейтральную сторону. Сам школьник уверен, что они бояться его поддерживать. В полицию его пока не вызывали. При этом родители школьника его взгляды не разделяют и осуждают.
Администрация школы комментариев по этому поводу не даёт, пишет «Znak». Кроме того, в школе не подтверждают и не опровергают информацию об организации профсоюза учеников.
Ранее стало известно, что во Франции школьники начали протест против образовательной реформы. Они вышли на улицы и при присоединились к «желтым жилетам», которые недовольны ростом цен на бензин. Ученики заблокировали около сотни школ, а во многих городах идут столкновения с полицией.
Организация создали около трёх недель назад, сразу же её членами стали порядка 30 учеников школы № 622 в Петербурге, сообщает «Сноб». Сейчас в неё вступили уже около 170 школьников.
У организации есть два плана – «Максимум» и «Минимум». По плану «Минимум» школьники хотят добиться, чтобы им не ставили больше трёх контрольных в день, и чтобы школа перестала контролировать внешний вид учеников. Он, по мнению членов профсоюза, «касается сугубо самовыражения учащегося». В плане «Максимум» цели более глобальные. Там есть смена системы образования в городе, а также выход на межрегиональный уровень. В профсоюз можно вступить после ученикам 8 класса и старше.
Ученики организовали собрание на школьном стадионе, об этом узнала директор школы и вызвала организатора на разговор. Причём, по словам самого школьника, в разговоре принимала участие вся администрация школы. Школьник рассказал, что директор угрожала ему психиатрической больницей, а также говорила о его перспективах стать дворником. Создатель профсоюза также рассказал, что на подобный разговор вызывали и других членов организации, которым рассказывали, что организатор профсоюза – экстремист.
Отмечается, что учителя заняли нейтральную сторону. Сам школьник уверен, что они бояться его поддерживать. В полицию его пока не вызывали. При этом родители школьника его взгляды не разделяют и осуждают.
Администрация школы комментариев по этому поводу не даёт, пишет «Znak». Кроме того, в школе не подтверждают и не опровергают информацию об организации профсоюза учеников.
Ранее стало известно, что во Франции школьники начали протест против образовательной реформы. Они вышли на улицы и при присоединились к «желтым жилетам», которые недовольны ростом цен на бензин. Ученики заблокировали около сотни школ, а во многих городах идут столкновения с полицией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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