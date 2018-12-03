Организация создали около трёх недель назад, сразу же её членами стали порядка 30 учеников школы № 622 в Петербурге, сообщает «Сноб». Сейчас в неё вступили уже около 170 школьников.У организации есть два плана – «Максимум» и «Минимум».. В профсоюз можно вступить после ученикам 8 класса и старше.Ученики организовали собрание на школьном стадионе, об этом узнала директор школы и вызвала организатора на разговор. Причём, по словам самого школьника, в разговоре принимала участие вся администрация школы.Отмечается, что учителя заняли нейтральную сторону. Сам школьник уверен, что они бояться его поддерживать. В полицию его пока не вызывали. При этом родители школьника его взгляды не разделяют и осуждают.Ранее стало известно, что во Франции школьники начали протест против образовательной реформы. Они вышли на улицы и при присоединились к «желтым жилетам», которые недовольны ростом цен на бензин. Ученики заблокировали около сотни школ, а во многих городах идут столкновения с полицией.