ИА «Ореанда-Новости». Работа школы в селе Столбово в Иркутской области приостановлена на 65 дней из-за высокой концентрации радона в воздухе, пишет РИА Новости.



Сообщается, что повышенную концентрацию вещества выявили во время плановой проверки Роспотребнадзора. Школьников временно перевели в другие учебные заведения.



Радон — радиоактивный газ природного происхождения, который может присутствовать в воздухе внутри помещений, например, в жилых домах, школах и на предприятиях.