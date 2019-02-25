ИА «Ореанда-Новости» Ученик одиннадцатого класса школы №32 из Челябинска Глеб Зевакин самостоятельно задержал грабителя и удерживал его пока не прибыли стражи правопорядка. О поступке школьника рассказали в пресс-службе челябинского управления МВД.

Вечером 11 февраля в правоохранительные органы поступил вызов о краже. В одном из подъездов жилого дома у 48-летней женщины укали золотую цепочку, стоимость которой составляла примерно 25 тысяч рублей.

По прибытии на место происшествия полицейские выяснили, что грабителя задержал 17-летний сосед женщины. Глеб возвращался с собакой с прогулки и услышал крики жертвы ограбления. Юноша настиг вора во дворе соседнего дома и не давал ему скрыться до приезда полицейских. Злоумышленник – ранее судимый житель Челябинской области, по факту преступления возбуждено уголовное дело.Начальник УМВД по городу Сергей Миронов и врио мэра Владимир Елистратов в наградили Глеба Зевакина благодарственными письмами и подарили школьнику оборудование для занятий спортом.





Ещё один героический поступок совершил 15-летний школьник из Ставрополья, он спас девочку от душителя. Инцидент произошёл 21 февраля в Предгорном районе Ставропольского края, Тимур Каблахов шёл из школы, когда услышал, как кричит маленькая девочка, не раздумывая, подросток бросился на помощь. Злоумышленник, пытавшийся задушить девочку, увидев Тимура, убежал. Школьника наградили благодарственным письмом. По словам самого мальчика, он даже не думал, как ему поступить в подобной ситуации, он не мог сделать по-другому. Тимур рассказал, что хотел бы работать следователем.





Забавное ограбление произошло ранее 15 февраля на Украине. В Одессе два грабителя напали на прохожего на улице и забрали у него сумку, в которой находилась крупная сумма денег. Злоумышленники, в попытке скрыться с места преступления, забежали прямо в отделение полиции, где их и задержали. Об этом написала на своей страничке в Facebook сотрудница полицейского участка Зоя Мельник. Девушка назвала неудачное ограбление «самым тупым преступлением года».



