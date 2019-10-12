12.10.2019, 15:29
Школьник из Петербурга скончался на отдыхе в «Артеке»
ИА «Ореанда-Новости». СКР в Крыму возбудил дело после смерти 12-летнего школьника из Санкт-Петербурга, пишет «Интерфакс».
Известно, что ребёнок приехать отдыхать в «Артек». Там он заболел, его привезли в городскую больницу Ялты. Через несколько часов после госпитализации школьник скончался. Ему поставили диагноз «пневмония».
Сейчас идёт проверка как в «Артека», так и в больнице. Проходит допрос сотрудников, назначены все нужные экспертизы. Следователи проверят условия пребывания подростка в лагере, а также то, каким образом ему оказывалась медпомощь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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