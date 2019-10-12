ИА «Ореанда-Новости». СКР в Крыму возбудил дело после смерти 12-летнего школьника из Санкт-Петербурга, пишет «Интерфакс».



Известно, что ребёнок приехать отдыхать в «Артек». Там он заболел, его привезли в городскую больницу Ялты. Через несколько часов после госпитализации школьник скончался. Ему поставили диагноз «пневмония».



Сейчас идёт проверка как в «Артека», так и в больнице. Проходит допрос сотрудников, назначены все нужные экспертизы. Следователи проверят условия пребывания подростка в лагере, а также то, каким образом ему оказывалась медпомощь.