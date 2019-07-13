13.07.2019, 16:38
Школьники из России победили в Международной олимпиаде по физике
ИА «Ореанда-Новости». Российские школьники завоевали пять медалей на Международной физической олимпиаде, пишет РИА Новости.
50-я Международная физическая олимпиада для школьников завершится завтра в Тель-Авиве в Израиле. Участники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль.
В соревнованиях приняли участие 384 школьника из 78 стран мира. Олимпиада состояла из двух туров – теоретического и экспериментального.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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