ИА «Ореанда-Новости». Российские школьники завоевали пять медалей на Международной физической олимпиаде, пишет РИА Новости.



50-я Международная физическая олимпиада для школьников завершится завтра в Тель-Авиве в Израиле. Участники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль.



В соревнованиях приняли участие 384 школьника из 78 стран мира. Олимпиада состояла из двух туров – теоретического и экспериментального.