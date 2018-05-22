ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По заявлению Минобрнауки, выявлены многочисленные проблемы с питанием для диабетиков. В отчёте сказано, что условия для детей с диабетом не соответствуют требуемой норме. Исследование затронуло почти 70 регионов, и проводилось в детских садах, базах отдыха и школах. И практически везде были выявлены многочисленные нарушения и неисполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который предписывает давать детям с сахарным диабетом специальное питание. Правда, отмечается в отчёте, в некоторых регионах заключаются специальные соглашения с родителями или выплачиваются денежные средства для компенсации отсутствия питания.

В законе прописано, что обеспечение детей, больных сахарным диабетом положено только в специальных учреждениях коррекционного типа, поясняют в пресс-службе губернатора Самарской области. Обеспечение диетическим питанием возможно, но не обязательно, и носит скорее рекомендательный характер – объясняют в пресс-службе. Рацион специального питания принципиально не отличается обычного, в меню добавляются продукты, которые содержат больше клетчатки, а исключаются углеводы легкоусвояемые – поясняет замминистра здравоохранения Тверской области Наталья Невская.

Врачи-эндокринологи отмечают, что для детей-диабетиков очень важно правильное питание, которое помогает приостановить болезнь и контролировать её. В статистическом плане ситуация с детьми, имеющими данное заболевание немного ухудшилась – в 2017 году зарегистрировано около 34 тысяч случаев госпитализации детей с данным заболеванием против 32 тысяч в 2016 году, сказано в отчёте Минздрава.