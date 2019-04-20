Так, в частности, будут составлены поимённые списке тех, кто подозревается в употреблении наркотиков. При этом о том, что такие осмотры будут обязательны для всех нигде не сказано, но учебные заведения должны будут проводить работу с учащимися и их родителями, чтобы отказало от осмотров было как можно меньше.Отмечается, что в некоторые регионах такие осмотры уже проводили. Там родителей на собраниях просили объяснить детям, что отказываться от тестирования нельзя.