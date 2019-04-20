20.04.2019, 11:28
Школьников и студентов с сентября начнут тестировать на наркотики
ИА «Ореанда-Новости». В учебных заведениях страны с 15 сентября проведут социально-психологические тестирования и медосмотры, сообщает «Российская газета».
Так, в частности, будут составлены поимённые списке тех, кто подозревается в употреблении наркотиков. При этом о том, что такие осмотры будут обязательны для всех нигде не сказано, но учебные заведения должны будут проводить работу с учащимися и их родителями, чтобы отказало от осмотров было как можно меньше.
Отмечается, что в некоторые регионах такие осмотры уже проводили. Там родителей на собраниях просили объяснить детям, что отказываться от тестирования нельзя.
Так, в частности, будут составлены поимённые списке тех, кто подозревается в употреблении наркотиков. При этом о том, что такие осмотры будут обязательны для всех нигде не сказано, но учебные заведения должны будут проводить работу с учащимися и их родителями, чтобы отказало от осмотров было как можно меньше.
Отмечается, что в некоторые регионах такие осмотры уже проводили. Там родителей на собраниях просили объяснить детям, что отказываться от тестирования нельзя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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