На подростков составили протокол за незаконное ношение полицейской формы. Им грозит штраф от 1 тысяч до 1,5 тысяч рублей с конфискацией формы. Школьники рассказали, что форму они приобрели в магазине спецодежды.Сейчас также проводится проверка в отношении руководства школы, учителей и других учеников, которые принимали участие в вечеринке.