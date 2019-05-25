25.05.2019, 16:18
Школьников с БДСМ-вечеринки во Владивостоке привлекли к административной ответственности
ИА «Ореанда-Новости». Двух учеников 11-го класса, которые участвовали в нашумевшей школьной вечеринке, привлекли административной ответственности, сообщает «Интерфакс».
На подростков составили протокол за незаконное ношение полицейской формы. Им грозит штраф от 1 тысяч до 1,5 тысяч рублей с конфискацией формы. Школьники рассказали, что форму они приобрели в магазине спецодежды.
Сейчас также проводится проверка в отношении руководства школы, учителей и других учеников, которые принимали участие в вечеринке.
На подростков составили протокол за незаконное ношение полицейской формы. Им грозит штраф от 1 тысяч до 1,5 тысяч рублей с конфискацией формы. Школьники рассказали, что форму они приобрели в магазине спецодежды.
Сейчас также проводится проверка в отношении руководства школы, учителей и других учеников, которые принимали участие в вечеринке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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