ИА «Ореанда-Новости» Выпускница одной из школ Екатеринбурга Анастасия Пределина раскрыла секрет, как сдать ЕГЭ на 100 балов. Девушка набрала максимальный балл по всем выбранным предметам: профильной математике, физике и русскому языку.

По словам школьницы, она всегда решала самые трудные и сложные задания, при этом не всегда ей это удавалось. Однако опыт ошибок помог ей на экзамене, она уже знала, где стоит быть внимательней. Кроме того, девушка много времени уделяла подготовке к олимпиадам, а также постоянно решала пробные задачи ЕГЭ.

Год назад выпускник из Москвы Руслан Салимгареев за четыре ЕГЭ получил суммарно 400 баллов.