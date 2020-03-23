Радион Забиров отметил, что министерство образования сделает всё возможное, чтобы добиться качественного уровня обучения в режиме онлайн. Он выразил надежду на продление режима дистанционного обучения вплоть до 12 апреля.Стоит отметить, что каникулы в российских школах ранее были объявлены с 23 марта по 12 апреля.