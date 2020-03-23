23.03.2020, 16:17
Школьные каникулы в Башкирии завершатся 1 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Радий Хабиров, глава республики Башкортостан, заявил, что школьные каникулы в регионе будут длиться не до 6 апреля, как было решено раньше, а лишь до 1 апреля.
С 1 апреля в республике будет введён дистанционный режим обучения. Радион Забиров отметил, что министерство образования сделает всё возможное, чтобы добиться качественного уровня обучения в режиме онлайн. Он выразил надежду на продление режима дистанционного обучения вплоть до 12 апреля.
Стоит отметить, что каникулы в российских школах ранее были объявлены с 23 марта по 12 апреля.
С 1 апреля в республике будет введён дистанционный режим обучения. Радион Забиров отметил, что министерство образования сделает всё возможное, чтобы добиться качественного уровня обучения в режиме онлайн. Он выразил надежду на продление режима дистанционного обучения вплоть до 12 апреля.
Стоит отметить, что каникулы в российских школах ранее были объявлены с 23 марта по 12 апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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