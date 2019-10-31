ИА «Ореанда-Новости». В Кемеровской области в Белове Роспотребнадзор закрыл часть помещений в школе №5 из-за превышения концентрации радона, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что радиоактивное вещество там обнаружили при плановой проверке в спортзале и помещениях начальной школы. Повышение уровня радона опасно для здоровья, поэтому школу привлекли к административной ответственности.



Суд распорядился не использовать спортзал и кабинет начальных классов в течение месяца.



Радон - бесцветный радиоактивный инертный газ. Может представлять опасность для здоровья и жизни. В Кемеровской области он содержится в породах и время от времени прорывается наружу.