19.03.2020, 22:20
Шнуров ответил на комментарий Жириновского
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Шнуров написал на своей странице в Instagram ответ Жириновскому в стихотворной форме. По мнению нового политика, лидер ЛДПР лишь хочет резкими высказываниями привлечь к себе внимание, которое бесследно от него ушло.
Партия Роста, в которую и вступил музыкант, предложила выдвинуть Сергея в качестве кандидата на дополнительные выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» уже писала о начале конфликта между рок-музыкантом и новым политиком Сергеем Шнуровым и представителем ЛДПР Владимиром Жириновским.
Партия Роста, в которую и вступил музыкант, предложила выдвинуть Сергея в качестве кандидата на дополнительные выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» уже писала о начале конфликта между рок-музыкантом и новым политиком Сергеем Шнуровым и представителем ЛДПР Владимиром Жириновским.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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