Сергей Шнуров написал на своей странице в Instagram ответ Жириновскому в стихотворной форме.Ранее ИА «Ореанда-Новости» уже писала о начале конфликта между рок-музыкантом и новым политиком Сергеем Шнуровым и представителем ЛДПР Владимиром Жириновским.