Весной Сергей Шнуров сказал о том, что его группа "Ленинград" после того, как совершит турне по российским городам, прекратит своё существование. При этом им было отмечено, что группа только лишь перестанет гастролировать по стране. На корпоративах группа "Ленинград" будет появляться и выступать по приглашению.По словам Шнурова, музыкантами группы "Ленинград" положительно была воспринята новость о роспуске. Сергей Шнуров утверждает, что если у него и есть планы относительно новых проектов, то говорить об этом ещё рано.