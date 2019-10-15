15.10.2019, 21:43
Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщила пресс-служба министерства.
Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Напомним, что на северо-востоке Сирии Турция проводит военную операцию против вооруженных формирований сирийских курдов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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