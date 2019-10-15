ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщила пресс-служба министерства.



Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.



Напомним, что на северо-востоке Сирии Турция проводит военную операцию против вооруженных формирований сирийских курдов.