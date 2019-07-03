ИА «Ореанда-Новости»  Погибшие моряки-подводники первым эвакуировали из охваченного огнём отсека глубоководного аппарата ВМФ гражданского и закрыли за ним люк. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания в Североморске.

Он отметил героизм погибших подводников. По словам министра, моряки  в первую очередь спасли представителя промышленности и задраили за ним люк, чтобы огонь не распространился дальше. Сами же они остались бороться за живучесть корабля.

Шойгу добавил, что моряки пожертвовали собой, тем самым спасли остальной экипаж и глубоководный  аппарат.