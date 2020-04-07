ИА «Ореанда-Новости». Сергей Шойгу оценил готовность российских ВС к борьбе с коронавирусом. Министр обороны России генерал армии заявил, что войска показали себя готовыми к борьбе с вирусом.

Шойгу заявил на селекторном совещании, что 28 марта была завершена внезапная проверка. В ходе проверочных мероприятий повышалась готовность органов военного управления, соединений, воинских частей и медицинских организаций к локализации чрезвычайных ситуаций, которые были вызваны угрозой заражения и распространения инфекции.

По словам министра обороны России, все привлекаемые силы и средства успешно справились с поставленными задачами и показали, что готовы к борьбе с коронавирусом.