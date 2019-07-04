04.07.2019, 10:20
Шойгу озвучил главную причину трагедии на глубоководном аппарате
ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что причиной трагедии на глубоководном аппарате стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом Шойгу сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Министр отметил, что пожар «получил некое распространение». Шойгу добавил, что ядерная энергетическая установка на аппарате находится в полной изоляции, кроме того, экипаж предпринял все действия, чтобы защитить её.
1 июля в Баренцевом море произошло ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате, погибли 14 моряков-подводников, остальной экипаж спасён.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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