ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что он подписал приказ, в соответствии с которым служащие по контракту солдаты, матросы, сержанты и старшины начиная с 1 сентября станут получать ежемесячные 50-процентные надбавки к денежному содержанию. Это касается всех военных, занимающих должности с первого по четвертый тарифный разряд.

Помимо этого на 30 % повышается денежное содержание военных водителей категорий С, D и СЕ.

Глава оборонного ведомства уточнил, что конкретный размер выплат будет зависеть от региона, в котором они проходят службу.