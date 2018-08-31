ИА «Ореанда-Новости». Арктика стала интересна ряду государств в территориальном, ресурсном и военно-стратегическом отношении, этот факт может спровоцировать нарастание конфликтной ситуации в данном регионе, считает министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу. Об этом министр заявил в пятницу, 31 сентября, на заседании коллегии военного ведомства, где рассматривался ход выполнения майских указов президента России и его поручений по итогам совещаний в Сочи.



«Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе», – заявил на заседании министр обороны.

Шойгу сообщил, что на данный момент в северных широтах находятся не только российские ледоколы, но и других государств: США, Китая, Южной Кореи, Швеции и Германии. Министр отметил, что для адекватного реагирования в случае угрозы Северный флот продолжает реализацию комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года.

Со слов Шойгу, в состав Северного флота в этом году весной приняли морское судно тылового обеспечения «Эльбрус» и ледокол «Илья Муромец». Летом – большой десантный корабль «Иван Грен» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Также на подходе к завершению испытания «Академика Пашина», морского танкера.

Всего в Северный флот в этом году перешло 416 единиц вооружения и военной техники:

«В том числе пять боевых кораблей и катеров, пять судов обеспечения, 15 единиц авиационной техники, а также 62 радиолокационных и зенитно-ракетных комплекса», – перечислил министр обороны.

С учётом этого, 56,7 процентов оказалась доля современного вооружения и военной техники на Северном флоте.

На данный момент на флоте идёт испытание современной военной техники и средств навигации в экстремальных арктических условиях.

Также продолжается комплексная экспедиция арктической бригады Северного флота на архипелаг Новая Земля.