ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны России Сергей Шойгу возложил вину за сбитый над Средиземным морем российский самолёт Ил-20 на Израиль.



«Сергей Шойгу довёл до Либермана (прим. ред. – министра обороны Израиля), что в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил произошла трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны России.

Между министром обороны России и его израильским коллегой Авигдором Либерманом состоялся телефонный разговор.

Шойгу заявил, что ране Россия неоднократно призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, так как это создаёт угрозу безопасности российских военнослужащих.

В Кремле пообещали проанализировать ситуацию со сбитым самолётом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией», – сказал Песков, при этом давать какие-либо оценки и комментировать возможные последствия произошедшего для отношений РФ с Израилем он не стал.

«Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», – сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, российские военные нашли место падения самолета Ил-20 в Средиземном море, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа, личные вещи, а также обломки самолета. Место падения самолета находится в 27 км западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия).

О том, что сбит российский ИЛ-20 стало известно утром во вторник 18 сентября. В Минобороны России заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. В министерстве добавили, что рассматривают такие действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные меры.

Самолет исчез 17 сентября около 23:00 по московскому времени. При возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем. При этом «отметка Ил-20» на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.