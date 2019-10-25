25.10.2019, 13:16
Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию
ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страны Запада проводят большую информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии, пишет RT.
Шойгу отметил, что третьи лица пытаются расколоть братские отношения двух государств.
Он отметил, что «Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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