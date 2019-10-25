ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страны Запада проводят большую информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии, пишет RT.



Шойгу отметил, что третьи лица пытаются расколоть братские отношения двух государств.



Он отметил, что «Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России».