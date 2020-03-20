ИА «Ореанда-Новости» . Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные силы страны готовят ответ на стремления Соединённых Штатов доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает информационное издание «Царьград».

По словам главы Минобра, в прошлом Россия провела тысячи операций и военных учений, а сейчас готова удвоить это число. При этом Шойгу отметил, что девять из готовящихся учений приобретут международный характер.

«Впервые на территориях у Еврейской автономной и Амурской областей сформировали комплекс для мобилизационных учений, в которых буду задействованы более 9,5 тысяч человек», - сообщил Шойгу во время заседания коллегии Министерства обороны страны.

Ранее представители Соединённых Штатов рассказали о планах по созданию крупнейших военных учений на Сахалинском и Приморском операционных направлениях. Кроме того, по сообщению Пентагона, США рассчитывают занять доминирующее положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.