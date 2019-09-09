ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Флоранс Парли, своей коллегой из Франции, заявил, что российское военное ведомство готово сотрудничать с французским министерством настолько тесно, насколько оно готово к этому. «Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», – сказал Шойгу.

Шойгу также рассказал, что на прошлой неделе он и Парли обсудили общие интересы и вопросы обеспечения безопасности в Европе. По мнению российского министра, они добились значительного прогресса в сближении позиций.

9 сентября в Москве состоится российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности, в котором наряду с министрами обороны примут участие представители внешнеполитических ведомств двух государств.