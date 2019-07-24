ИА «Ореанда-Новости» . Офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политический советник украинского лидера Никита Потураев в эфире программы «PRIME: Муждабаєв» на телеканале ATR, запись которого доступна на YouTube.

«Зеленский никогда не пойдёт на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это всё равно было бы ошибкой», — сказал Потураев. По его словам, таким шагом Зеленский предал бы жителей Крыма, которые сохраняют украинские паспорта, «как бы рискованно это ни было».

Самого Зеленского его советник охарактеризовал как «человека совершенно другого типа», для которого сделка с Россией по Крыму и Донбассу является недопустимой. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.

Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Вооружённый конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года её формат был изменен, контроль над её выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединённых сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.