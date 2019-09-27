ИА «Ореанда-Новости». В Сочи объявлено штормовое предупреждение, так как имеется опасность формирования смерчей.



28 сентября город накроет волной неблагоприятной погоды. Ожидаются сильные дожди с грозами, град. Администрация города предупреждает горожан о повышении ветра, что может привести к образованию смерчей.

Из-за больших объёмов воды возможен малый сход селей, а также подъема воды. На некоторых водных участках есть вероятность достигнуть неблагоприятного уровня.

В сентябре Сочи уже оказывался в зоне не самых удачных погодных условий. В некоторых районах города ещё в начале сентября выпала практически половина месячной нормы осадков.